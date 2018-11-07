Госдеп объявил о планах ввести следующий пакет санкций против России

Госдепартамент США заявил, что не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии и намерен ввести второй пакет санкций в отношении Москвы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает Reuters.

«Сегодня Госдепартамент сообщил конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдает условия, установленные Законом о ликвидации химического и биологического оружия [Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act, CBW] 1991 года», — сказала Нойерт. «Мы намерены действовать в соответствии с положениями этого закона, который предусматривает применение дополнительных санкций», — приводит Reuters ее слова.

В августе Госдепартамент обещал ввести «суровые» санкции против России по истечении 90 дней, если Москва не предоставит «надежные гарантии», что она больше не будет использовать химическое оружие и обеспечит международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.

Комментарий Нойерт звучит на фоне заявления главы международного комитета палаты представителей конгресса США Эда Ройса. Во вторник он сообщил, что администрация США заявила, что Россия не исполняет закон о ликвидации химического и биологического оружия от 1991 года. Конгрессмен также подчеркнул, что истек 90-дневный срок, в течение которого Россия должна была предоставить гарантии того, что не будет использовать химическое оружие.

«Никто не должен удивляться тому, что Владимир Путин отказывается зарекаться, что в будущем не будет использовать нервно-паралитические вещества военного назначения. Недопустимо, что у администрации США нет плана или графика для второго раунда обязательных санкций, требуемых законодательством США», — говорится в заявлении Ройса.

По словам конгрессмена, в последние годы Россия «систематически участвует в дерзких отравлениях», включая «атаку с применением нервно-паралитического вещества на территории Соединенного королевства». «Администрация Трампа должна действовать быстро, чтобы подтвердить собственную решимость. Нерешительность побуждает Россию к дальнейшей агрессии», — сказано в заявлении Ройса.

Первый пакет санкций против России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок» Госдеп ввел 27 августа. Тогда под запрет попал экспорт в Россию товаров и технологий, относящихся к национальной безопасности. Второй пакет, как ожидалось, вступит в силу спустя три месяца, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет применять химическое оружие.

В середине сентября представитель Госдепартамента США Маниша Сингх, выступая в палате представителей, заявила, что Россия не позволила США провести инспекцию объектов на предмет уничтожения химического оружия. Тогда же она пообещала, что второй пакет санкций будет «суровым».