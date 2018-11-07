Multiplex откроет кинотеатр в столичном ЦУМе

ПАО «Мультиплекс-Холдинг», развивающее в Украине сеть кинотеатров Multiplex, ведет переговоры с менеджментом киевского универмага ЦУМ об открытии кинотеатра в новом формате «премиум».
«Мы находимся на финальной стадии переговоров, осталось согласовать отдельные детали... В ближайшие несколько недель мы должны его (договор аренды — ИФ) подписать», — подтвердил агентству «Интерфакс-Украина» намерения компании коммерческий директор ПАО «Мультиплекс-Холдинг» Виталий Писаренко.
По его словам, после подписания договора потребуется до полугода на открытие кинотеатра.
«Это будет формат, который соответствует аудитории самого универмага — „премиум“. Думаю, это будет очень востребовано в центре Киева», — отметил В.Писаренко.
Он добавил, что ближайший к ЦУМу кинотеатр (сети «Оскар» — Ред.) действует в ТРЦ Gulliver, однако Multiplex намерен предложить уникальный формат. Больше деталей Писаренко не сообщил, однако добавил, что в связи со сменой менеджмента в ЦУМе, оператор киносети «полагает на новую команду определенные надежды».
В целом, по его словам, до конца 2019 года Multiplex планирует открыть еще около 40 кинозалов (около пяти объектов), в частности во Львове и Одессе.
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