Войти
Порошенко считает, что это РФ подрывает доверие украинцев к власти
дружба народов
Порошенко считает, что это РФ подрывает доверие украинцев к власти
Туск заявил о возможности выхода Польши из ЕС
резонанс
Туск заявил о возможности выхода Польши из ЕС

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

досуг
RSS

Multiplex откроет кинотеатр в столичном ЦУМе

169
Multiplex откроет кинотеатр в столичном ЦУМе

ПАО «Мультиплекс-Холдинг», развивающее в Украине сеть кинотеатров Multiplex, ведет переговоры с менеджментом киевского универмага ЦУМ об открытии кинотеатра в новом формате «премиум».

«Мы находимся на финальной стадии переговоров, осталось согласовать отдельные детали... В ближайшие несколько недель мы должны его (договор аренды — ИФ) подписать», — подтвердил агентству «Интерфакс-Украина» намерения компании коммерческий директор ПАО «Мультиплекс-Холдинг» Виталий Писаренко.

По его словам, после подписания договора потребуется до полугода на открытие кинотеатра.

«Это будет формат, который соответствует аудитории самого универмага — „премиум“. Думаю, это будет очень востребовано в центре Киева», — отметил В.Писаренко.

Он добавил, что ближайший к ЦУМу кинотеатр (сети «Оскар» — Ред.) действует в ТРЦ Gulliver, однако Multiplex намерен предложить уникальный формат. Больше деталей Писаренко не сообщил, однако добавил, что в связи со сменой менеджмента в ЦУМе, оператор киносети «полагает на новую команду определенные надежды».

Читайте также: Омелян рассказал, как обстоят дела с Hyperloop в Украине

В целом, по его словам, до конца 2019 года Multiplex планирует открыть еще около 40 кинозалов (около пяти объектов), в частности во Львове и Одессе.

ЦУМ, кинотеатр, Multiplex
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 ноября 2018
Вторник, 6 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016