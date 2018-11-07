Ректора Московской духовной академии не пустили в Украину

Украинские пограничники не разрешили ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию въехать на территорию страны. Об этом в среду сообщил глава Cинодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Ректора Московской духовной академии архиепископа Амвросия сегодня в Киеве на паспортном контроле не пустили в Украину. Владыка прилетел на актовый день Киевской духовной академии, который теперь пройдет без него», — написал он в своем Telegram-канале.

Других подробностей пока не приводится.