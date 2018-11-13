Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где с прошлой недели бушуют крупные лесные пожары, зоной стихийного бедствия. Об этом американский лидер написал в понедельник в своем Twitter.

«Я только что одобрил ускоренный запрос на режим стихийного бедствия для штата Калифорния. Я хотел оперативно отреагировать, чтобы облегчить невероятные страдания, которые там происходят. Я целиком и полностью с вами», — написал президент.

Всего в результате пожаров, бушующих в настоящее время на территории Калифорнии, погибли не менее 31 человека. Подавляющее большинство жертв приходится на большой пожар на севере штата примерно в 150 км от столицы Сакраменто. Его площадь превышает 450 кв. км, пламя удалось локализовать на 25%. В районе города Малибу огонь уничтожил 370 домов, тысячи человек были эвакуированы.

Лесные пожары в Калифорнии лишили своих домов известного шотландского актера Джерарда Батлера и канадского музыканта Нила Янга.

На своей странице в Twitter Батлер опубликовал фотографию сгоревшего дома. «Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации... Как и всегда я вдохновлен мужеством, духом и жертвами, (на которые идут — ред.) пожарные. Спасибо пожарному управлению Лос-Анджелеса», — говорится в подписи к фотографии. Батлер также призвал поддержать пожарных.

Ранее в Калифорнии был введен режим чрезвычайной ситуации. Трамп также распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.