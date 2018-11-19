Бывшему крымскому депутату дали 12 лет за госизмену

Экс-депутата Верховной Рады Крыма Василия Ганыша приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» из зала суда.

Отмечается, что приговор 19 ноября вынес Днепровский районный суд Киева.

Суд посчитал, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда участвовал в голосовании за российскую «Конституцию Крыма». Суд также расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству. Крымский политик называет обвинения необоснованными.

Василия Ганыша задержали 28 апреля 2015 года при выезде из Крыма.

Суд по делу Ганыша начался в августе 2015 года. В феврале 2017 года, когда до вынесения приговора оставалось несколько заседаний, Высший совет правосудия отстранил главу судейской коллегии Александра Федюка. Был избран новый председательствующий по делу, и суд над Ганышем начался заново.

С апреля 2015 по январь 2016 года Ганыш находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора — под домашним арестом.

Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции «Партии регионов». Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК по два созыва.