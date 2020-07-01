Арестован бывший депутат крымского парламента, ранее заочно приговоренный к 12 годам за госизмену

Бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены, задержан при содействии прокуратуры автономии.

«На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение «Киевский следственный изолятор», — сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Автономной Республики Крым в среду.

19 ноября Днепровский райсуд Киева приговорил экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании за оккупационную «Конституцию Крыма».

Кроме того, суд расценил как противозаконное участие Ганыша в так называемых «выборах» в горсовет Феодосии в сентябре 2014 года.

28 апреля 2015 экс-депутата Верховной Рады АРК Василия Ганыша задержали при выезде из Крыма сотрудники СБУ совместно с украинской Госпогранслужбой. Бывший депутат был взят под стражу, так как находился в розыске, а Генпрокуратура вынесла ему подозрение в совершении государственной измены.

14 января 2016 Днепровский райсуд в Киеве освободил из СИЗО Ганыша и отправил его под домашний арест.

Прокуратура инкриминировала ему именно голосование за «конституцию» и участие в «выборах». Сам Ганиш утверждал, что не голосовал за «конституцию», но подтвердил, что баллотировался на местных «выборах» 2014 года.

Экс-нардеп сказал, что выдвинул свою кандидатуру по просьбе местного Меджлиса, якобы чтобы оттянуть часть голосов у кандидата от коммунистической партии.