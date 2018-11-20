Польская LOT может открыть рейсы в Ивано-Франковск и Винницу

В авиакомпании LOT не исключают потенциальной возможности запустить в будущем рейсы из Польши в такие украинские областные центры как Ривне, Ивано-Франковск, Винница и Луцк. Об этом в интервью ЦТС рассказал операционный директор LOT Мачей Вильк.
«Мы очень ответственно подходим к изучению возможности открыть рейсы в новые города. Перед открытием мы собираем информацию и обращаем внимание на количество жителей в городе и потенциальном регионе охвата, ВВП на душу населения, количество пассажиров в аэропорту, количество рейсов других сетевых авиакомпаний и сопоставляем это с похожим городом, в который мы уже выполняем полеты», — заявил топ-менеджер.
В качестве примера такого подхода он привел запуск рейсов в Каунас, которые оказались успешными в плане заполняемости и транзитного потенциала для авиакомпании.
«Похожая картина, но еще даже более выгодная, у авиакомпании сложилась и в Запорожье, куда мы также открыли рейс, практически одновременно. Я вижу в будущем еще несколько десятков городов в нашем регионе, куда мы потенциально могли бы открыть рейсы, исходя из этой логики. Среди них — Винница, Ивано-Франковск, Луцк или Ривне. Единственное, что сейчас нас в этом ограничивает — это дефицит слотов в аэропорту Шопена», — поделился планами Вильк.
По его мнению, проблема с дефицитом слотов в базовом аэропорту польской авиакомпании в Варшаве может быть решена до 2020 года.
Отметим, что в 2017 году польские СМИ уже писали о планах LOT начать полеты из Варшавы в Ривне, Ивано-Франковск, Винницу и Днипро.
Позже о причинах отказа польского перевозчика от полетов в Ривне рассказал директор местного аэропорта.
«Самая главная причина, почему они не смогли начать летать к нам, — это дотации, которые они требовали от нас. Я не буду называть цифру, но для нас это большая сумма. Помимо этого, у них не нашлось свободных самолетов», — пояснил Сергей Серых.
Стоит также отметить, что из четырех перечисленных Вильком украинских городов только три имеют действующие аэропорты — Ивано-Франковск, Винница и Ривне.
В случае с Луцком речь может идти о восстановлении бывшего военного аэродрома — с такой инициативой ранее выступало министерство инфраструктуры.
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