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Xiaomi может выпустить собственную «читалку»

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Xiaomi может выпустить собственную «читалку»

Китайская Xiaomi, помимо смартфонов, продает под своим брендом массу других товаров — от телевизоров и ноутбуков до воздухоочистителей и зубных щеток. Не исключено, что в будущем в ассортименте компании появятся и электронные букридеры в духе Kindle, пишет Gizmochina.

Об этом компанию просили пользователи, высказывая недоумение отсутствием такого гаджета на полках Mi-магазинов. Надежду тем, кто пока еще не утратил способность читать тексты длиннее четырех абзацев, подал старший директор Xiaomi Ли Чуанджи: общаясь с пользователями в Сети он положительно отозвался об идее выпуска такого гаджета.

Хотя его слова можно трактовать по-разному, очевидно, что определенный интерес к выпуску «читалки» с экраном на электронных чернилах у руководства Xiaomi есть. Ранее инженеры компании сообщали на форумах, что прототип устройства для чтения электронных книг был готов еще в 2017-м. Однако в тот момент у Xiaomi были другие приоритеты: ей требовалось немедленно прекратить сокращение доли на рынке смартфонов.

Ситуация на мировом рынке электронных книг принципиально отличается от того, что происходит с другими устройствами. Лидирующим производителям электроники вроде Apple или Samsung этот рынок неинтересен, а лидером (по крайней мере, в США и Европе) является Amazon, для которой изредка обновляемые и продающиеся почти по себестоимости букридеры Kindle — просто еще один канал продаж электронных книг.

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У Kindle есть конкуренты — например, Kobo — однако они продаются далеко не во всех странах. Разработав устройство с более удобным и быстрым, чем у нынешних букридеров, интерфейсом и управлением, а также качественными материалами корпуса, и выпустив его в «неинтересных» Amazon странах по разумной цене, Xiaomi могла бы стать серьезным игроком и на рынке букридеров.

Xiaomi
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