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Крутое пике. Фондовые индексы, нефть и биткойн пережили новое падение

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Крутое пике. Фондовые индексы, нефть и биткойн пережили новое падение

«Худший день ужасного года», «мрак и чувство обреченности» — так мировые СМИ окрестили минувший вторник, 20 ноября, когда, казалось бы, упало все: от акций высокотехнологических компаний до нефти и биткойна. И хотя среда, 21 ноября, принесла некоторое успокоение, о полном восстановлении говорить рано.

Фондовый рынок США «прощупывает дно»

Во вторник обвалились все основные американские индексы:

  • промышленный Dow Jones снизился на 500 пунктов, то есть на 2,21%, до уровня 24 465,64;
  • включающий акции 500 самых крупных компаний на рынке США S&P 500 потерял 1,8%;
  • высокотехнологичный NASDAQ — 1,7%.

Наибольшее падение показали бумаги компаний, производящих потребительские товары длительного пользования, а также энергетических и финансовых компаний. Так, например, акции Apple подешевели на 4,37%, а Google — на 3,09%. Всего компании FAANG — крупнейшие технологичные гиганты Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google — примерно за полтора месяца потеряли $1 трлн рыночной стоимости. Это в итоге привело к худшему квартальному падению NASDAQ со времен падения Lehman Brothers в 2008 году, отметила газета Financial Times.

Кроме того, для Facebook рыночную ситуацию усугубили внутренние проблемы, а именно новые скандалы, связанные с безопасностью пользователей и заказной критикой конкурентов.

Сброс акций технологических компаний запустил эффект домино и затронул другие сектора экономики — следом инвесторы начали распродавать бумаги нефтяных компаний и ретейлеров, чтобы защититься с помощью более безопасных активов.

Эксперты назвали целую совокупность причин, толкнувших рынок вниз:

  • падение цены на нефть;
  • опасения инвесторов из-за замедления роста мировой экономики;
  • продолжающееся торговое противостояние США и Китая;
  • недавняя скупка акций технологических компаний в расчете на дальнейший рост котировок, который не оправдался.

«Проще говоря, на фондовом рынке уже начали учитывать угрозу замедления темпов роста экономики», — заявил эксперт банка Goldman Sachs Дэвид Костин телеканалу CNN, а глава инвестиционной компании Bespoke Investment Пол Хики подчеркнул, что сейчас «инвесторы бегут с рынка».

В среду, 21 ноября, «бегство» замедлилось — по итогам торгов Dow Jones снизился только на 0,01%, S&P 500 — на 0,3%, а NASDAQ и вовсе сумел отыграть 0,92%.

Нефть продолжает дешеветь

Нефть после резкого падения на прошлой неделе снова пошла вниз — во время торгов стоимость эталонной марки Brent опускалась на 7%, до $61,97 за баррель. В итоге на закрытии 20 ноября Brent стоила $62,53 за баррель — почти на 6,5% ниже, чем в понедельник, 19 ноября. А американская марка WTI снизилась на 5,87% — до $53,43 за баррель.

«Черное золото» на фоне все тех же опасений о снижении темпов роста мировой экономики подталкивают вниз и рекорды добычи. При этом экспорт нефти из Ирана после введения санкций снизился не так сильно, как ожидалось ранее.

А поводом для падения во вторник стало заявление президента США Дональда Трампа, что страна останется надежным партнером Саудовской Аравии, даже несмотря на неопределенность в деле об убийстве журналиста Джамаля Хаджикаджи. Оно снизило опасения из-за возможных разногласий между Вашингтоном и Эр-Риядом, которые поддерживали нефтяные котировки.

Трамп позднее подтвердил, что санкции против Саудовской Аравии привели бы к резкому росту цен на нефть, чего США всеми силами пытаются не допустить. «Что касается Саудовской Аравии, если мы разорвем с ними отношения, я думаю, цены на нефть взлетят до небес. Я сдерживаю их, они [Саудовская Аравия] помогают мне сдерживать их. Сейчас у нас низкие цены на нефть, я хочу, чтобы они были еще ниже», — подчеркнул американский лидер. Он даже поблагодарил Эр-Рияд за низкие цены на нефть и призвал опустить их еще ниже.

Президент Венесуэлы (одной из стран—участниц ОПЕК) Николас Мадуро в свою очередь назвал $100 за баррель справедливой ценой на нефть. Он напомнил, что «ведет борьбу» за повышение стоимости нефти на мировом рынке.

В среду цены и на Brent, и на WTI начали восстанавливаться и по итогам дня показали слабый рост — на 1,52% и 2,25% соответственно.

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Как отмечалось ранее, нефть после оптимистичных показателей с начала октября уже потеряла в цене больше 20%. Bloomberg отмечает, что теперь трейдеры опасаются повторения обвала нефтяного рынка 2014 года. Тогда рынок ждал, что ОПЕК сократит нефтедобычу, но организация решила подождать. И в результате с ноября до конца 2014 года нефть потеряла в цене примерно 30%, а в 2015 году она и вовсе опустилась ниже $40 за баррель.

Биткойн обновил минимум

Глобальные негативные тенденции затронули и биткойн. Знаменитая крипотовалюта установила очередной годовой минимум, опустившись ниже $4,5 тыс. Его совокупная капитализация упала почти на $20 млрд, а общая капитализация рынка крипотовалют опустилась ниже $150 млрд — впервые с начала октября 2017 года.

Источник

нефть, Dow Jones, S&P 500, кризис, bitcoin
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