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Родственники 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали на Россию в ЕСПЧ

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Родственники 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали на Россию в ЕСПЧ

Родные 55 жертв катастрофы рейса MH17 подали иск в Европейский суд по правам человека против России, обвинив Москву в нарушении их основных прав и в саботаже следствия. Об этом сообщает NOS.

По словам адвоката родственников, Россия не предоставила важной информации Международной следственной группе (JIT) о сбивании малайзийского «Боинга» в июле 2014 году на востоке Украины. Он добавил, что Россия представила факты, «которые позже оказались фальшивыми».

В материале отмечается, что иск уже поступил в суд в Страсбурге, поскольку прошло шесть месяцев с тех пор, как Международная следственная группа представила на пресс-конференции доказательства причастности России к сбитому пассажирскому самолету. Согласно правилам, иск нужно подать в течение шести месяцев после того, как стало известно о новых фактах.

Это не первый иск со стороны родных погибших рейса МН17. Американский адвокат родственников жертв из Австралии, Новой Зеландии и Малайзии обратился в Европейский суд по правам человека в 2016 году с требованием, чтобы Россия выплатила 330 млн долларов компенсации. В американском суде родственникам жертв удалось выиграть дело, что дало им право на компенсацию в сотни миллионов долларов США.

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24 мая JIT объявила, что малайзийский «Боинг» был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск. В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за произошедшее. Москва отвергает причастность к катастрофе.

Все 298 пассажиров и экипаж погибли когда самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины.

Источник

MH-17
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