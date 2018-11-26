Три бывших президента сделали заявление по поводу военного положения

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко высказались касательно целесообразности введения военного положения в связи с агрессией России в Керченском проливе. Соответствующее заявление зачитал перед журналистами в понедельник Леонид Кравчук.
В документе, зачитанном первым президентом, высказаны сомнения относительно объявления военного положения, как лучшего ответа на агрессивные действия России на море.
Отмечается, что поскольку военное положение «ограничивает права и свободы граждан» и есть риск по созданию хаоса в государстве, президенты выражают сомнение в целесообразности таких действий.
«Оправданы ли эти риски? Поможет ли это реально противостоять агрессору? За 5 лет были ситуации, когда введение военного положения было целесообразным и возможным — захват Крыма, Дебальцевский и Иловайский котел, где были тысячи погибших», — зачитал Кравчук.
Он добавил, что сейчас большая часть общества считает, что подобные действия являются угрозой демократии, чем может воспользоваться враг.
По мнению трех президентов, если депутаты решат, что военное положение возможно, то они должны отменить норму об отмене выборов и ограничению прав и свобод людей.
«Верховная Рада должен принять постановление о проведении выборов 31 марта 2019 года. Наступил момент, когда от мудрости народных избранников зависит судьба государства», — процитировал Кравчук совместное заявление.
Первый президент отметил, что вопрос введения военного положения не нужно было затягивать до момента, когда на носу выборы, чтобы не сеять подозрения и не сеять хаос в обществе.
Напомним, что по результатам заседания СНБО президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.
Это решение уже поддержал парламентский комитет по нацбезопастности и обороне.
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