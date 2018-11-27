Нацбанк ослабил курс гривны на 10 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 27 ноября 2018, ослабил официальный курс гривны на 10 копеек - до 27,8984 грн за доллар против 27,7958 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7010 грн против 31,5538 грн накануне.