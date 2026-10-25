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Трамп: Звичайно, я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни

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Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення російсько-української війни Вашингтон має намір вести бізнес як із Києвом, так і з Москвою.

"Ні, мені нема чого сказати з цього приводу, крім того, що звичайно, я вестиму бізнес з Україною і, думаю, з Росією після закінчення цієї війни", – сказав президент США, відповідаючи на запитання одного з журналістів під час трансляції DRM News.

Крім того, до преси разом із Трампом вийшла його дружина – перша леді США Меланія Трамп. Один із представників медіа запитав у них, чи планується візит до України, на що перша леді США сказала: "Побачимо". Після цього Трамп одразу додав, що такий візит може відбутися.

Крім того, журналісти запитали Трампа, чи спілкувався він з мільярдером Ілоном Маском з приводу ситуації в Україні (ймовірно, журналісти мали на увазі ситуацію зі Starlink). У відповідь він сказав, що так, але деталі розмови повідомляти відмовився.

Трамп
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