Асоціація пекарів: До кінця року ціни на хліб в Україні можуть змінитися в межах 5-10%

До кінця року ціни на хліб в Україні можуть змінитися в межах 5-10%, якщо не посиляться військові ризики.

Як пише Укрінформ, про це у коментарі Українському Радіо розповів президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко.

За його словами, пекарська галузь загалом дуже конкурентна, і це основний запобіжник необґрунтованого зростання цін. До того ж зараз ціни частково допомагає тримати стабільними здешевлення борошна через проблеми з експортом зернових.

Однак, зазначає експерт, істотно впливають інші складові собівартості - пальне, логістика, робота на генераторах, а також непоодинокі удари по підприємствах.

"Тільки за рахунок пального складова логістики у батоні збільшилась на 60 копійок. Тобто все, що виробник зекономив за рахунок дешевшого борошна, нівелювалося через дорогу логістику. Ці всі моменти і впливають на кінцеву ціну хліба", - пояснив Дученко.

Він наголосив, що "на деякі сорти хліба є обмеження у торговельній націнці. Вона становить не більше 10% і масові хліба якраз потрапляють під ці обмеження. Але магазин, у принципі, заробляє не на тому, що робить велику націнку на хліб, а на тому, що покупець, окрім хліба, купує інші супутні товари. І якраз магазин зацікавлений в тому, щоб хліб на його полицях був із мінімальною націнкою, щоб покупцю було вигідно прийти і за хлібом, і за іншим товаром. Але давайте не забувати про ПДВ, яке зазвичай є у кінцевому товарі. 20% покупець все одно заплатить державі. Тобто на весь продукт йде торгова націнка і податок», - підкреслив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів"