Так, я б це зробив: Зеленський розповів про готовність укласти мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він готовий укласти мирну угоду щодо завершення війни Росії проти України. При цьому Київ не погодиться визнавати окуповані території російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави для ABC News.

Під час бесіди ведучий запитав у президента, чи готовий він укласти угоду, якби сьогодні він мав таку можливість, на що Зеленський відповів: "Так, я б це зробив".

На уточнююче запитання, що для цього потрібно, і чи готовий глава держави піти на угоду, якщо теоретично йому довелося б відмовитися від 25% території України, президент заперечив. Він наголосив, що росіяни захопили менше території, а коли йдеться про 25% – це означає вихід України з Донбасу.

"Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми повинні самостійно піти зі своєї території Донбасу. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - сказав український лідер.

Далі журналіст перепитав, чи уклав би Зеленський угоду саме на таких умовах, на що він відповів, що готовий до закінчення війни по нинішній лінії фронту.

"Що ж ми готові зупинити цю війну якнайшвидше... Заморозили б по лінії зіткнення", - заявив він, додавши, що Україна не погодиться з пропозиціями про те, щоб тимчасово окуповані території стали російською територією (ймовірно, мова про юридичний аспект).

Також під час інтерв'ю було порушено теми обмеження швидкості Starlink, дефіцит-ракет Patriot та тимчасову відсутність розвідданих з балістики.

Президент повідомив, що швидкість Starshield досі обмежена, а за останні 90 днів Україна отримала від свого стратегічного партнера лише 24 ракети Patriot. На запитання, чи США перешкодили Європі відправити Україні ракети, Зеленський уточнив, що Вашингтон не підписав угоду.

На цьому фоні він наголосив, що Україна не може зараз дозволити собі слабкого президента, тому на будь-який тиск він відповідатиме і іноді може бути не зовсім чемним.

"У такій ситуації я маю бути сильним. Україна не може дозволити собі слабкого президента зараз. Можливо, після війни — будь-якого... Але зараз, якщо Україна хоче вижити, їй потрібні сильна армія, сильний президент і сильний народ... Тому наша реакція така жорстка. Тому на будь-який тиск на мене я, звісно, відповідатиму. Бо інакше нас з'їдять... Росії простіше, тому що ми менші... Але з нами, з народом України, все не так просто. Тому іноді я, можливо, буваю не дуже ввічливим", — сказав Зеленський.

Крім того, глава держави відповів, чи почувається відданим Сполученими Штатами на тлі останніх подій. За його словами, є відсутність підтримки.

На питання, що пішло не так у відносинах із президентом США Дональдом Трампом, Зеленський заявив, що "дружити" з диктатором РФ Володимиром Путіним – це особисте рішення Трампа. Він припускає, що у лідерів США та Росії "досить хороші відносини".