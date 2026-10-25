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Загарбники на ТОТ погрожують націоналізувати квартири та будинки з боргами за комуналку

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На тимчасово окупованій території Луганської області загарбники до переліку майна для так званої націоналізації включають квартири й будинки з боргами за комунальні послуги.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, передає Укрінформ.

"У так званій "ЛНР" до переліку об'єктів нерухомості, що підлягають націоналізації, потрапляють квартири і будинки, де наявний борг за надання комунальних послуг за 12 і більше місяців. Вони не звертають уваги на розмір доходу або труднощі, що могли виникнути у зазначений період. Їм байдуже, що власник міг виїхати з прифронтового району задля безпеки дітей. Є накопичений за останній рік борг - нерухомість росіяни "віджимають", - заявив Харченко.

Водночас, за його словами, у Сіверськодонецьку триває демонтаж багатоповерхових будинків, пошкоджених під час російського штурму. Окупанти роками обіцяли відновити ці будинки, однак тепер розбирають.

За інформацією Харченка, у жовтні окупанти демонтують ще два будинки.

"Нового житла власникам квартир не надали", - додав він.

Харченко, ТОТ
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