В результате взрыва в Афганистане погибли сразу трое американских военных

Трое военнослужащих США погибли и трое пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Афганистане, сообщается на сайте миссии НАТО «Решительная поддержка».

«Трое военнослужащих США погибли и трое получили ранения 27 ноября, когда самодельное взрывное устройство сработало рядом с городом Газни», — говорится в сообщение. Помимо этого ранения получил американский подрядчик.

Пострадавшие были «эвакуированы и получают медицинскую помощь», отмечается на сайте миссии.