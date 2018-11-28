Нацбанк снизил курс гривны сразу на 21 копейку

Национальный банк Украины на среду, 28 ноября, ослабил официальный курс гривны на 21 копейку - до 28,1053 грн за доллар против 27,8984 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,8377 грн против 31,7010 грн накануне.