«Евробляхеры» разблокировали все пункты пропуска на западной границе

Все подъездные пути, которые ведут к пунктам пропуска и которые были перекрыты участниками акции на автомобилях иностранной регистрации, полностью разблокированы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Напомним, участники акции на автомобилях с иностранной регистрацией блокировали подъездные пути к пунктам пропуска на участке западной границы. Одновременно ими блокировались около десяти пунктов пропуска на государственной границе, что привело к заторам и значительно усложнило пересечение границы участниками международного движения.
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