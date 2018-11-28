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Антимонопольный комитет признал неправдивой надпись «эко» на пиве «Черниговское»

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Антимонопольный комитет признал неправдивой надпись «эко» на пиве «Черниговское»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ПАО «Сан ИнБев Украина» (Киев), одной из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, и 10 другим компаниям изъять с этикеток продуктов вводящие в заблуждение потребителей обозначения «эко», «экологичный», «есо» и подобные и воздержаться от совершения подобных действий в дальнейшем. Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте ведомства, передает «Интерфакс-Украина».

По данным АМКУ, в Украине 25 июля 2014 года, когда «Сан ИнБев Украина» начало использовать в своей хозяйственной деятельности обозначения «эко», отсутствовали назначенные должным образом и аккредитованные органы, занимающиеся экологической сертификацией.

«Сан ИнБев Украина» на лицевой стороне этикетки и контрэтикетки пива «Черниговское», а также в рекламе размещало надпись «эко», не имея надлежащих разрешительных документов, выданных уполномоченными органами. Следовательно, указанная информация является неправдивой«, — говорится в рекомендации АМКУ.

В связи с этим ведомство предоставило пивной компании обязательную к рассмотрению рекомендацию «устранить причины возникновения нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде размещения на этикетках и контрэтикетках, а также в рекламе продукции пива „Черниговское“ неправдивой информации — надписи „эко“, которая вводит в заблуждение, и удержаться от подобных действий в дальнейшем».

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Кроме того, в рамках исследования АМКУ по соблюдению законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, ведомство предоставило соответствующие рекомендации по размещению на этикетка обозначений «еко» и подобных: ООО «АСС» (Днепропетровская обл.) на пасту томатную «Помидора», СОК «Чиста флора» (Ивано-Франковская обл.) на чай «Квиты полонин», ООО «Лидер Снек» (Кременчуг) на семена «Хомка», ООО «ТП «Сервис Пак» (Харьковская обл.) на микроудобрения «Quantum», ООО «Биол» (Мелитополь) на литые сковородки с антипригарным покрытием, ООО «Лотос Трейд» (Запорожье) на губки для керамической посуды из бамбукового волокна, ООО «Свит химии» (Львов) на средства для чистки туалетов и ванных комнат «Blitz Eco Strong», ФЛП «Вань Н.И.» (Львовская обл.) на мыло туя с можжевельником, ООО «Теплокерамик» на обогреватель керамический инфокрасный «TEPLOCeramic» и ООО «Фибратекс» (оба — Киев) на детские влажные салфетки «ECORelax».

АМКУ, САН ИнБев, Черниговское
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