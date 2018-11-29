Нацбанк продолжает снижать курс гривны

Нацбанк Украины в четверг, 29 ноября, ослабил официальный курс гривны еще на 16 копеек - до 28,2690 гривны за доллар против 28,1053 гривны за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,8988 грн против 31,8377 грн накануне.