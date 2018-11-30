Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 30 ноября, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,3909 грн за доллар против 28,2690 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,3288 грн против 31,8988 грн накануне.