Нацбанк укрепил курс гривны сразу на 17 копеек

Национальный банк Украины на понедельник, 3 декабря, укрепил официальный курс гривны на 17 копеек - до 28,2228 гривны за доллар против 28,3909 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0582 грн против 32,3288 грн 30 ноября.