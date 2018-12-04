Нацбанк укрепил гривну еще на 5 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 4 декабря, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 28,1727 грн за доллар против 28,2228 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,9253 грн против 32,0582 грн накануне.