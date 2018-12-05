Нацбанк продолжает укреплять гривну

Нацбанк Украины в среду, 5 декабря, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 28,1259 гривны за доллар против 28,1727 гривны за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0889 грн против 31,9253 грн накануне.