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Украина с июля уже экспортировала 19,1 млн тонн зерновых
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Украина с июля уже экспортировала 19,1 млн тонн зерновых

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Украина с июля уже экспортировала 19,1 млн тонн зерновых

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 5 декабря экспортировала 19,050 млн тонн зерновых и зернобобовых, что почти на 9,2% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 9,5 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя, 6,2 млн тонн кукурузы.

Также на указанную дату экспортировано 98,6 тыс. тонн муки.

Кроме того, в Украине завершается уборка урожая-2018: украинские аграрии намолотили 69,3 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (99% от прогноза) при урожайности 47,4 ц/га. Урожай зерновых в Украине уже превысил исторический максимум.

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Напомним, что Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых 2018/2019 прогнозируемо составит 42,5 млн тонн.

зерно, экспорт
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