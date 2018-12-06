В США назвали лучшие сериалы года

Американский институт кинематографии (AFI) составил список лучших сериалов 2018 года. Список опубликован на его сайте. Лучшими сериалами были названы «Американцы», «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Атланта», «Барри», «Лучше звоните Солу», «Метод Комински», «Удивительная миссис Мейзел», «Поза», «Наследники» и «Это мы».

В список лучших полнометражных фильмов попали в том числе «Черная пантера», «Клановец», Мэри Поппинс возвращается», «Звезда родилась» и «Восьмой класс».

Напомним, что в конце сентября сериал «Игра престолов» на церемонии вручения наград «Эмми» получил приз в категории «Лучший драматический сериал». Лучшим комедийным сериалом стал «Удивительная миссис Мейзел», который получил сразу пять наград. Приз за короткий сериал получило «Убийство Джанни Версаче».