Нацбанк укрепил курс гривны еще на 10 копеек

Национальный банк Украины на пятницу, 7 декабря 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 10 копеек - до 27,8796 грн за доллар против 27,9757 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6461 грн против 31,7636 грн накануне.