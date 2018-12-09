В Британии могут отложить парламентское голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, отложит на более поздний срок запланированное на ближайший вторник принципиальное голосование в Палате общин по уже согласованному правительством соглашению по условиям Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, «члены правительства и помощники» ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что она откладывает намеченное голосование, в котором, по мнению многих политиков и экспертов, у нее нет практически никаких шансов добиться поддержки со стороны большинства депутатов нижней палаты парламента. В правительстве полагают, что преимущество противников сделки при голосовании может быть столь значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства тори.
В такой ситуации премьер отправится на следующей неделе в Брюссель, чтобы в последний раз потребовать от властей ЕС лучших для Лондона условий сделки о «разводе» с сообществом.
Официальному представителю Мэй в пятницу был задан вопрос о том, не собирается ли глава правительства отложить дату голосования, на что он ответил отрицательно, хотя со стороны ряда парламентариев и раздавались призывы о ее переносе.
В субботу в знак протеста против содержания согласованной правительством сделки ушел с должности личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс, который полагает, что Лондон может увязнуть в переговорах с ЕС на долгие годы. По сведениям The Sunday Times, на грани отставки также находятся трое высокопоставленных членов правительства и еще двое сотрудников аппарата главного партийного организатора тори в нижней палате парламента. Кроме того, еще несколько членов правящего кабинета, включая главу секретариата кабмина Дэвида Лидингтона и министра юстиции Дэвида Гока рассматривают возможность проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016