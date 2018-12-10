Нацбанк продолжает повышать курс гривны

Нацбанк Украины на понедельник, 10 декабря, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,8242 гривны за доллар против 27,8796 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,63895 грн против 31,6461 грн 7 декабря.