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Нацбанк продолжает повышать курс гривны

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Нацбанк продолжает повышать курс гривны

Нацбанк Украины на понедельник, 10 декабря, укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,8242 гривны за доллар против 27,8796 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,63895 грн против 31,6461 грн 7 декабря.

 

НБУ, курс
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