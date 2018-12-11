Нацбанк укрепил гривну еще на 5 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 11 декабря 2018, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 27,7768 грн за доллар против 27,8242 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,7350 грн против 31,63895 грн накануне.