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Голосование по Brexit пройдет в британском парламенте до 21 января

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Голосование по Brexit пройдет в британском парламенте до 21 января

Голосование британского парламента по соглашению с ЕС об условиях Brexit, отложенное в понедельник решением правительства, состоится до 21 января 2019 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10 подтвердили, что правительство позднее назначит дату голосования в Палате общин, и оно состоится до 21 января. Парламентские дебаты по условиям сделки с Брюсселем, официально начавшиеся 4 декабря, будут возобновлены с того момента, когда они были приостановлены решением Кабмина. Таким образом, фактически у парламентариев будет два дня, включая день голосования, на то, чтобы закончить обсуждение проекта сделки.

Представитель Мэй также заявил, что во вторник утром у главы британского правительства состоялась продуктивная встреча с ее нидерландским коллегой Марком Рютте, по итогам которой они условились совместно искать выход из сложившейся ситуации.

Премьер Великобритании объявила в понедельник о переносе на неопределенный срок парламентского голосования по соглашению с Евросоюзом об условиях выхода страны из состава сообщества, опасаясь лишиться поддержки парламентариев. Причина этого, по ее словам, кроется в том, что достигнутая с ЕС договоренность о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает многие политические силы в Соединенном Королевстве.

Выступая перед Палатой общин, Мэй не назвала новую дату для голосования. Она просто процитировала в парламенте положения закона о Brexit, из которого следует, что премьер до 21 января 2019 года должен выступить перед Палатой общин, если станет понятно, что голосование до этого момента не будет проведено, и соответственно сделка не будет одобрена.

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Напомним, что лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Brexit же запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Brexit
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