Глава ФГИ подтвердил отмену конкурса по продаже «Центрэнерго»

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» 13 декабря не состоится, сообщил в «Фейсбук» и.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров.

«Участники конкурса, а это — ООО „Укрдонинвест“ и Производственное унитарное предприятие „Нефтебитумных завод“ — не допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В частности, п.5.7.14 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем лиц», — отмечается в сообщении.

Ранее об отмене конкурса сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Заинтересованность в участии в конкурсе проявляли по крайней мере пяти участников. Впрочем, как стало известно позже, только двое из них внесли обязательный платеж для участия — фирма «смотрящего» за угольной промышленностью Виталия Кропачева и беларусское предприятие «Нефтебитумный завод».