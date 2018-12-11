Глава ФГИ подтвердил отмену конкурса по продаже «Центрэнерго»

Конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО «Центрэнерго» 13 декабря не состоится, сообщил в «Фейсбук» и.о. главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины Виталий Трубаров.
«Участники конкурса, а это — ООО „Укрдонинвест“ и Производственное унитарное предприятие „Нефтебитумных завод“ — не допущены к участию в конкурсе, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В частности, п.5.7.14 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем лиц», — отмечается в сообщении.
Ранее об отмене конкурса сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Заинтересованность в участии в конкурсе проявляли по крайней мере пяти участников. Впрочем, как стало известно позже, только двое из них внесли обязательный платеж для участия — фирма «смотрящего» за угольной промышленностью Виталия Кропачева и беларусское предприятие «Нефтебитумный завод».
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