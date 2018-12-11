Суд восстановил Насирова в должности главы Государственной фискальной службы

Окружной админимстративний суд Киева 11 декабря восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Андрей Журжий, эту информацию СМИ подтвердил также адвокат адвокат Насирова Любомир Дроздовский.

О принятии дела к рассмотрению и о назначении судебного заседания по этому делу на 14:00 11 декабря информировал официальный сайт Окружного административного суда Киева.

В своем исковом заявлении Насиров, имеющий британское подданство, требовал «признать противоправным и отменить решение (Кабинета министров Украины — ред.) № 35-р от 21.01.2018р., восстановить на работе».

Как известно, 31 января 2018 Кабинет министров освободил отстраненного от своих обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Сейчас досудебное следствие уже завершено. Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.