Стало известно, как банки будут работать на праздники

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей и порядок работы банковской системы Украины в период завершения отчетного года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

27, 28 декабря 2018 года СЭП будет работать в режиме продленного банковского дня — на 2 часа.

29 декабря 2018 в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Госказначейства, которые, в свою очередь, могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП закончится в 15:00.

30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 СЭП, система электронной почты и депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система «Реестр договоров с нерезидентами 2» работать не будут.

2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3, 4 и с 8 января 2019 СЭП и банковская система Украины будут работать в обычном режиме.

В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 включительно будет действовать официальный курс гривны к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком Украины 28 декабря 2018 года.

Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни, отмечает НБУ.