НБУ определил график работы банков на зимние праздники

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) регулятора и порядок работы банков в период новогодних праздников.
Об этом сообщает пресс- служба НБУ.
Банковские учреждения будут работать 31 декабря, однако график их работы будет сокращенным: 31 декабря 2020 года в 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями.
С 1 по 3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно будут принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов.
Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021года. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.
С 4 по 6 января 2021 СЭП и банки будут работают в обычном режиме. С 7 по 10 января банки не работают, а рабочий день с 8 января переносится на субботу 16 января 2021 года.
В период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.
1-3 и 7-10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. При этом, банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнение их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016