НБУ определил график работы банков на зимние праздники

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) регулятора и порядок работы банков в период новогодних праздников.

Об этом сообщает пресс- служба НБУ.

Банковские учреждения будут работать 31 декабря, однако график их работы будет сокращенным: 31 декабря 2020 года в 13:00 через СЭП будут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями.

С 1 по 3 января 2021 года включительно участники СЭП самостоятельно будут принимают решение о дате начала работы в системе в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов.

Межбанковские переводы через СЭП в этот период осуществляются с датой банковского дня 4 января 2021года. В этот период Депозитарий Национального банка не работает, а банки не осуществляют операции по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины, в том числе со своими клиентами.

С 4 по 6 января 2021 СЭП и банки будут работают в обычном режиме. С 7 по 10 января банки не работают, а рабочий день с 8 января переносится на субботу 16 января 2021 года.

В период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам и учетная цена банковских металлов, рассчитанные Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.

1-3 и 7-10 января 2021 года банки в случае необходимости могут осуществлять кассовые операции. При этом, банки в этот период должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, пополнение их наличными различных номиналов для обслуживания клиентов.