Нацбанк ослабил курс гривны на 6 копеек

Нацбанк Украины в пятницу, 14 декабря, ослабил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,8670 гривны за доллар против 27,8081 гривны за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6876 грн против 31,5511 грн накануне.