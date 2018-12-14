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В США расследуют законность расходов на инаугурацию Трампа

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В США расследуют законность расходов на инаугурацию Трампа

Прокуратура Манхэттена начала расследование условий финансирования инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Всего на церемонию было потрачено $107 млн, и эта сумма стала рекордной в истории США. В феврале 2018 года стало известно, что по меньшей мере четверть этих средств была переведена компании WIS Media Partners. Эту фирму возглавляет Стефани Уинстон Уолкофф — ее WSJ называла близкой подругой первой леди Мелании Трамп.

Расследование, начатое прокуратурой, связано с материалами, которые были получены во время следствия в отношении экс-адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. Во время обысков сотрудники ФБР обнаружили запись разговора между Коэном и Уолкофф. На этой записи, утверждает WSJ, слышно, как Уолкофф выражает обеспокоенность из-за трат инаугурационного комитета.

Следователи изучают возможность того, что финансирование инаугурационный комитет получал в обмен на предоставление спонсорам определенных политических услуг со стороны администрации. Речь может идти об уступках по некоторым вопросам или об оказании влияния на политические фигуры. Кроме того, нарушением закона может быть финансирование инаугурации со стороны некоммерческих организаций.

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Инаугурационный комитет в соответствии с законодательством публично раскрыл данные лишь о пяти самых крупных спонсорах церемонии. Таким образом, известно об источнике $61 млн. Однако, откуда взялись прочие средства, в Белом доме не сообщали.

Дональд Трамп
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