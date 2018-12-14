Лукашенко заявил, что Украина не поддержала его предложения по Донбассу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, у президента Украины Петра Порошенко.
Ранее Лукашенко, выступая на встрече основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Минск готов взять на себя контроль на российско-украинской границе и сопровождать проведение выборов на Донбассе. Кроме того, он выразил мнение, что целесообразно рассмотреть вариант совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбассе. Лукашенко высказал готовность Беларуси разместить у себя технический пункт контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там (на Донбассе — Ред.) провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко (президенту Украины — Ред.) и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», — сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями российских медиа.
Впрочем, Лукашенко винит не только Украину.
Он также задался вопросом, почему «россияне не идут на это (реализацию предложений Минска — Ред.)».
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
какие могут быть предложения от ПИД, , , рашенской Шлюхи))))))