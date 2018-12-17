Нацбанк повысил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины на понедельник, 17 декабря 2018, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 27,8371 грн за доллар против 27,8670 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,4142 грн против 31,6876 грн 14 декабря.