Нацбанк снизил курс гривны на 5 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 18 декабря, ослабил официальный курс гривны на 5 копеек - до 27,8861 грн за доллар против 27,8371 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6256 грн против 31,4142 грн накануне.