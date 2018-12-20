Азаров выиграл иск против Совета ЕС о частичной отмене санкций

Экс-премьер Украины Николай Азаров выиграл апелляционный иск в Европейском суде юстиции против Совета ЕС о частичной отмене санкций против него. Об этом говорится в опубликованном в четверг решении суда.
«Суд постановил отменить решение Европейского суда юстиции общей юрисдикции от 7 июля 2017 года, по делу „Азаров против Совета“. Аннулировать решение Совета ЕС от 5 марта 2015 года , дополняющее решение относительно ограничительных мер против физических лиц, организаций и структур по ситуации на Украине в той части, которая касается Николая Яновича Азарова. Обязать Совет ЕС оплатить все судебные издержки по обоим искам — первой и второй инстанции», — говорится в приговоре суда.
Таким образом, суд отменил решение Совета ЕС о продлении санкций против Азарова на период с 6 марта 2015 года по 6 марта 2016 года. Это не означает исключение Николая Азарова из действующего санкционного списка Евросоюза, однако дает юридические основания для дальнейших исков об отмене санкций.
Напомним, что Евросоюз ввел 5 марта 2014 года целевые санкции против 18 граждан Украины, имеющих отношение к предыдущей власти. Санкции были введены на один год и включали запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку банковских активов фигурантов «черного списка». На протяжении последующих лет ЕС вносил незначительные изменения в этот список, то расширяя, то сокращая его, и ежегодно продлевая его действие на 12 месяцев.
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