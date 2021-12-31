Азаров хочет через суд снять санкции СНБО

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что ОАСК зарегистрировал иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины, где истцом указан экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которая, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения путем исключения п.2 из Приложения 1 решения СНБО Украины „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“ от 19.03.2021 г., введенного в действие Указом Президента Украины от 09.04.2021 г. № 151/2021», — говорится в сообщении.
Кроме того, Азаров просит суд признать противоправным бездействие СНБО Украины по непринятию решения об отмене санкций в отношении него и обязать СНБО принять такое решение.
В настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел санкции против экс-президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-министр образования Дмитрия Табачника и других лиц.
9 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие это решение.
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