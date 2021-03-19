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СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова и ряда других бывших чиновников

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СБУ рекомендует СНБО ввести санкции в отношении Януковича, Азарова и ряда других бывших чиновников

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции в отношении ряда бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе, заявил глава СБУ Иван Баканов.

«Защита национальной безопасности требует от нас дальнейших шагов, чтобы привлечь к ответственности всех, кто предал Украину, до сих пор работает в пользу агрессора. В 2014-м большая ответственность возлагалась на руководителей, но они позволили произойти худшему — вторжению РФ на нашу территорию. Поэтому должны за это ответить», — цитирует слова Баканова на заседании СНБО пресс-служба СБУ.

В частности, речь идет о санкциях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего премьер-министра Николая Азарова, министра обороны Павла Лебедева, министра образования Дмитрия Табачника, генерального прокурора Виктора Пшонки и ряда других чиновников, в том числе министров и правоохранителей Крыма.

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Напомним, в начале марта президент Владимир Зеленский наложил санкции на экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-главу СБУ Александра Якименко. Под санкции попали еще ряд военных, которые предали Украину.

Виктор Янукович, СБУ, Николай Азаров, СНБО, санкции
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