Мораторий на продажу земли продлили еще на год

Верховная Рада одобрила продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроект № 9355-5 поддержал 231 народный депутат.

Как заявил спикер Андрей Парубий, данный законопроект поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Законопроектом предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, мораторий на продажу земли введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса, однако парламент постоянно продлевал его действие.

Мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству, но запрещает официально продавать земельный участок либо передавать пай в залог.