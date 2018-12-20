Мораторий на продажу земли продлили еще на год

Верховная Рада одобрила продление моратория на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2020 года. Законопроект № 9355-5 поддержал 231 народный депутат.
Как заявил спикер Андрей Парубий, данный законопроект поддержал парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.
Законопроектом предусмотрено, что Кабинет министров до 1 марта 2019 года должен разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Напомним, мораторий на продажу земли введен в Украине в 2001 году. Предполагалось, что он будет действовать до принятия нового Земельного кодекса, однако парламент постоянно продлевал его действие.
Мораторий разрешает собственнику пая сдавать его в аренду или передавать по наследству, но запрещает официально продавать земельный участок либо передавать пай в залог.
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