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Кабмин возьмет в долг 18 млрд, чтобы перекрыть недобор от приватизации

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Кабмин возьмет в долг 18 млрд, чтобы перекрыть недобор от приватизации

Кабинет министров решил увеличить в 2018 году объем финансирования государственного бюджета за счет привлечения заимствований из-за невыполнения плана поступлений от приватизации. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров.

Так, увеличиваются источники доходов по коду классификации финансирования бюджета «Заимствования» на сумму 18,445 млрд грн в связи с уменьшением объема источников финансирования государственного бюджета по коду классификации «Поступления от приватизации государственного имущества».

При этом выполняется соблюдение предельного объема годового дефицита государственного бюджета.

Таким образом, вместо 18,8 млрд грн от приватизации госбюджет будет профинансирован на 355 млн грн.

Министерству финансов поручено обеспечить согласование указанного решения с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета, а также внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

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Напомним, что на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 18 декабря Минфин привлек в государственный бюджет 19,981 млрд гривен в эквиваленте — по гривневым бумагами были привлечены 11,36 млрд гривен, по долларовым — почти 252 млн долларов.

госдолг, приватизация
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Четверг, 20 декабря 2018
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