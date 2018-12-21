США могут сократить военную группировку в Афганистане

Президент США и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из Афганистана. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, отправка военнослужащих домой может стартовать уже в течение ближайших нескольких недель.

О возможном выводе войск из Афганистана сообщили и собеседники агентства Reuters в Вашингтоне.

Всего в Афганистане находится около 14 тысяч американских военнослужащих, которые в основном не принимают участия в военных действиях и занимаются поддержкой местной армии

19 декабря Трамп объявил о решении вывести американских военных из Сирии, объяснив, что после победы над «Исламским государством» основные задачи США в этой стране выполнены.

На фоне сообщений о прекращении операций за рубежом в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис, который ранее считался сторонником продолжения присутствия американской армии в Сирии и Афганистане. В своем письме он выразил надежду на то, что Трамп найдет нового министра, с которым у него будут более схожие взгляды.

Мэттис считал, что американское давление вынудит мятежников в Афганистане пойти на мирные переговоры и в конечном итоге отказаться от вооруженной борьбы. Однако сам Трамп в разговорах со своим окружением указывал, что США за долгие годы не удалось добиться мира в Афганистане, а потому присутствие там большой группировки войск не имеет особого смысла.

В свою очередь источники британской газеты The Times сообщили, что сокращение американской группировки в Афганистане может стать следствием переговоров, которые американцы ведут с группировкой «Талибан». По данным газеты, в их ходе обсуждался вопрос о том, что США ограничат свое присутствие в Афганистане тремя военными базами, а талибы в обмен на это согласятся на полугодичное перемирие в противостоянии с правительственной армией. При этом источник The Times среди мятежников указал, что американцы обещают не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а сохранение трех баз объясняют желанием сохранить свои позиции в регионе в соперничестве с Россией и Китаем.