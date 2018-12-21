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Трамп сообщил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса
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Трамп сообщил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса
Трамп не хочет быть «полицейским Ближнего Востока»
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Трамп не хочет быть «полицейским Ближнего Востока»

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Трамп сообщил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

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Трамп сообщил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Дональд Трамп заявил, что министр обороны Джеймс Мэттис в конце февраля покинет свой пост. О смене главы Пентагона Трамп сообщил в своем Twitter.

«Генерал Джим Мэттис уходит в отставку, пробыв на должности министра обороны два года», — рассказал президент.

Глава государства поблагодарил Мэттиса за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран.

Трамп пообещал, что назовет преемника Мэттиса в ближайшее время.

Как сообщает агентство Reuters, сам Мэттис написал на имя президента прошение об отставке. В своем письме он выразил надежду на то, что президент назначит главой Пентагона человека, с которым у него будут более схожие взгляды. При этом министр пожелал Трампу, чтобы в будущем США занимали четкую позицию в отношении России и Китая.

Агентство указывает, что слухи об отставке Мэттиса ходили в Вашингтоне с октября, когда Трамп в интервью телеканалу CBS назвал главу Пентагона «похожим на демократа».

Разногласия между президентом и министром были связан также с Сирией. Трамп накануне заявил о выводе американского контингента из этой страны, тогда как Мэттис в последние месяцы настаивал на том, что США должны продолжить выполнение своих задач по оказанию помощи союзным отрядам курдов.

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За два года президентства Трамп уволил больше министров, чем любой из пятерых его предшественников. Одной из самых громких получилась отставка государственного секретаря Рекса Тиллерсона, которому президент объявил о своем решении через Twitter. Одним из поводом для этого стали разногласия между двумя политиками по поводу диалога с КНДР.

Дональд Трамп, Джеймс Мэттис, политика Трампа
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