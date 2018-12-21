Трамп сообщил об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса

Дональд Трамп заявил, что министр обороны Джеймс Мэттис в конце февраля покинет свой пост. О смене главы Пентагона Трамп сообщил в своем Twitter.

«Генерал Джим Мэттис уходит в отставку, пробыв на должности министра обороны два года», — рассказал президент.

Глава государства поблагодарил Мэттиса за вклад в развитие новых вооружений и выполнение союзнических обязательств в отношении других стран.

Трамп пообещал, что назовет преемника Мэттиса в ближайшее время.

Как сообщает агентство Reuters, сам Мэттис написал на имя президента прошение об отставке. В своем письме он выразил надежду на то, что президент назначит главой Пентагона человека, с которым у него будут более схожие взгляды. При этом министр пожелал Трампу, чтобы в будущем США занимали четкую позицию в отношении России и Китая.

Агентство указывает, что слухи об отставке Мэттиса ходили в Вашингтоне с октября, когда Трамп в интервью телеканалу CBS назвал главу Пентагона «похожим на демократа».

Разногласия между президентом и министром были связан также с Сирией. Трамп накануне заявил о выводе американского контингента из этой страны, тогда как Мэттис в последние месяцы настаивал на том, что США должны продолжить выполнение своих задач по оказанию помощи союзным отрядам курдов.

За два года президентства Трамп уволил больше министров, чем любой из пятерых его предшественников. Одной из самых громких получилась отставка государственного секретаря Рекса Тиллерсона, которому президент объявил о своем решении через Twitter. Одним из поводом для этого стали разногласия между двумя политиками по поводу диалога с КНДР.