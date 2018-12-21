Декоммунизация не помешала Порошенко вспомнить о 30-летнем юбилее советского самолета

Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» празднует свой тридцатилетний юбилей. Об этом написал Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности — и в целом 240 мировых авиарекордов — все это наша легендарная и уникальная „Мрия“. Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя „Казак“. Сегодня наша „Мрия“ празднует 30-летний юбилей!» — написал глава государства.

Как известно, именно 21 декабря 1988 года совершил первый испытательный полет самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия».

Он разработан киевским Конструкторским бюро имени Антонова в 1985-1988 годах. На сегодня он является крупнейшим и самым мощным транспортным самолетом в мире и существует в единственном экземпляре. Самолет-супертяжеловес мог взять на борт 225 тонн груза.

По замыслу конструкторов, «Мечта» должна была стать первой ступенью системы воздушного старта космического корабля, летающим космодромом, со «спины» которого космический «челнок» с баком общей массой в 170 т должен был стартовать на орбиту. С самого начала основной задачей Ан-225 была перевозка различных частей ракеты-носителя «Энергия» и космического корабля «Буран». На счету «Мрии» с «Бураном» — 14 полетов в связке общей продолжительностью 28 часов 27 минут. Но с распадом СССР финансирование программы «Энергия-Буран» прекратилось.

В 2000 году начались работы по модернизации Ан-225 с целью использования этого самолета для перевозки коммерческих грузов. Это решение было принято в связи с большим количеством запросов, поступивших в авиакомпании «Авиалинии Антонова» на перевозку более тяжелых грузов, чем мог поднять Ан-124 «Руслан».

«Мрия» прошла ряд сертификационных экзаменов и с 2001 года выполняет коммерческие перевозки в составе парка авиакомпании «Авиалинии Антонова».

Сейчас на счету «Мрии» — 240 мировых рекордов. В том числе перевозка самого тяжелого груза: коммерческого — 247 т, коммерческого моногруза — 187,6 т (генератор для электростанции вместе со специальной рамой из Франкфурта в Ереван), плюс абсолютный рекорд грузоподъемности — 253,8 т. Кроме того, «Мрия» перевезла самый длинный груз в истории воздушных транспортировок — две лопасти ветряка длиной 42,1 м каждая.