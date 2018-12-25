В мусульманском Ираке Рождество объявлено официальным праздником

Кабинет министров Ирака принял закон об утверждении Рождества официальным праздником в стране «по случаю рождения Иисуса Христа».

Отмечаться он будет 25 декабря и теперь будет праздничным выходным днем не только для христианской общины Ирака, но и для всех граждан страны. «Счастливого Рождества всем нашим согражданам-христианам, всем иракцам и всем, кто отмечает этот праздник во всем мире», — говорится в заявлении иракского правительства в официальном Твиттер.

До 2003 года в Ираке было около 1,4 млн христиан, однако из-за войны многие из них покинули страну, и их число сократилось до 300 тыс. человек.